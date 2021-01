Atalanta-Parma 3-0: gloriosa vittoria per i bergamaschi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella sedicesima giornata di Serie A il match Atalanta-Parma ha visto trionfare i padroni di casa vincendo 3-0 al Gewiss Stadium (Bergamo). Il Parma in enorme difficoltà resta quindi in 18esima posizione con 12 punti mentre l’Atalanta si trova in 6° posizione con 28 punti Atalanta-Parma, come si è svolta la partita? Primo tempo La partita parte subito con l’azione di Ilicic che ci prova con una bella giocata personale ma viene bloccato da un difensore . Al 15’ Muriel porta subito in vantaggio la sqaudra di casa. La partita prosegue con le due squadre molto equilibrate nel gioco e con il Parma che cerca il gol del pareggio. Negli ultimi minuti del primo tempo la partita resta comunque senza azioni significative Secondo tempo Parte in quarta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella sedicesima giornata di Serie A il matchha visto trionfare i padroni di casa vincendo 3-0 al Gewiss Stadium (Bergamo). Ilin enorme difficoltà resta quindi in 18esima posizione con 12 punti mentre l’si trova in 6° posizione con 28 punti, come si è svolta la partita? Primo tempo La partita parte subito con l’azione di Ilicic che ci prova con una bella giocata personale ma viene bloccato da un difensore . Al 15’ Muriel porta subito in vantaggio la sqaudra di casa. La partita prosegue con le due squadre molto equilibrate nel gioco e con ilche cerca il gol del pareggio. Negli ultimi minuti del primo tempo la partita resta comunque senza azioni significative Secondo tempo Parte in quarta ...

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: “Stiamo bene. Affrontiamo le partite con la testa giusta e con la voglia di essere protagonisti che ci er ...

