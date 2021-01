Atalanta Parma 1-0 LIVE: si riprende, Zapata al posto di Muriel (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Parma si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Parma 1-0 MOVIOLA 33? Problemi fisici anche per Gagliolo – Non ce la fa il giocatore crociato, al suo posto Pezzella. 15? GOL Atalanta – Grandissima palla in verticale di Ilicic per l’inserimento in area di rigore di Muriel. Il colombiano è poi freddissimo a battere Sepe con il mancino incrociato. 10? Non ce la fa Karamoh – Problemi all’ingine per l’attaccante. Al suo posto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 33? Problemi fisici anche per Gagliolo – Non ce la fa il giocatore crociato, al suoPezzella. 15? GOL– Grandissima palla in verticale di Ilicic per l’inserimento in area di rigore di. Il colombiano è poi freddissimo a battere Sepe con il mancino incrociato. 10? Non ce la fa Karamoh – Problemi all’ingine per l’attaccante. Al suo...

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - CarolRadull : HT Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Inter Milan Sas… - OnlyFootb : Serie A ???? ?? 2T | 56' Atalanta 2-0 Parma Boloñia 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0… - ftg_soccer : GOAL! Real Forte Querceta in Italy Serie D: Girone D Real Forte Querceta 1-0 Marignanese GOAL! Tolentino in Italy S… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Parma Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Visualizza la copertura completa su Google News Serie C, le ufficialità di oggi: Como, dall'Atalanta torna Peli

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..

Atalanta-Parma, la diretta della partita

Nella prima gara dell'anno l'Atalanta sfida il Parma al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo il rotondo successo contro il Sassuolo solo tre giorni fa, gli ...

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..Nella prima gara dell'anno l'Atalanta sfida il Parma al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo il rotondo successo contro il Sassuolo solo tre giorni fa, gli ...