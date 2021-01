Assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill, lacrimogeni e armi per evacuare parlamentari. Biden: 'Questa non è protesta ma insurrezione'... (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coprifuoco dalle 18.00 (ora locale), maschere anti-gas distribuite ai parlamentari, lacrimogeni e armi per bloccare i manifestanti: scene di guerriglia urbana a Capitol Hill, Washington Dc, in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coprifuoco dalle 18.00 (ora locale), maschere anti-gas distribuite aiper bloccare i manifestanti: scene di guerriglia urbana a, Washington Dc, in ...

