Assalto al Parlamento dei supporter di Trump Morta la donna ferita durante l’irruzione Biden | «Attacco allo stato di diritto»

cristinascappa : @orione20 @mariocalabresi @gravitazeroeu Biden non è un santo e l'america é una super potenza. É il funzionalismo c… - MariaSemeraro19 : @SamaRosa70 @GiovanniToti Condannare l'assalto al parlamento quindi sarebbe sbagliato.... - luca_ruaro : A #Washington imposto il #coprifuoco dopo l'assalto al Parlamento. In Italia lo abbiamo già da mesi, dopo... ah sì,… - EnricoBuono : RT @1972book: Ricordo assalto parlamento catalano nel 2011, manifestanti del 15-M: - Rog_2 : RT @1972book: Ricordo assalto parlamento catalano nel 2011, manifestanti del 15-M: -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Parlamento

You may be able to find more information about this and similar content at piano.io Una donna - non è chiaro se una manifestante o una lavoratrice dello staff del Campidoglio - è stata ferita e traspo ...Un assalto dei supporter del presidente Donald Trump ha scosso, nelle ultime ore, le fondamenta della democrazia americana. Centinaia di persone infatti hanno preso d’assalto il Campidoglio di Washing ...