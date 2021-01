Assalto al Congresso, Romney: Trump ha creato questa insurrezione (Di giovedì 7 gennaio 2021) 'Ecco quel che il presidente ha creato oggi. questa insurrezione'. Lo ha detto 'con la rabbia nella voce' il senatore repubblicano Mitt Romney al New York Times. Romney con altri parlamentari è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) 'Ecco quel che il presidente haoggi.'. Lo ha detto 'con la rabbia nella voce' il senatore repubblicano Mittal New York Times.con altri parlamentari è stato ...

corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - HuffPostItalia : Assalto alla democrazia, America nel caos - sole24ore : Usa, assalto dei fan di Trump: Congresso in lockdown, sospesa la certificazione della vittoria di Biden… - AnnaMar19130070 : RT @EugenioCardi: Non posso crederci, un vero e proprio ribaltamento della realtà: secondo lei #Trump non è colui che ha aizzato folle di e… - mariellarosati : RT @rosadineve: Il populismo sovranista di un pazzo sferra un attacco senza precedenti al Paese più grande esempio di democrazia al mondo.… -