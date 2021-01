Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell’agenzia. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNtech. Con il secondo via libera Arrivato dall’Agenzia del farmaco Ue a un vaccino anti-Covid, l’Unione Europea può contare nelle prossime settimane su altre 160 milioni di dosi, prodotte dalla casa farmaceutica statunitense e che non richiedono la rigida catena del freddo necessaria al farmaco Pfizer-BioNTech. Di queste 160 milioni di dosi all’Italia ne andranno circa 10,7 milioni. E in particolare, secondo il cronoprogramma, circa 1,3 milioni nel primo trimestre, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Agenzia europea delha dato l’ok alanti-Covid di. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta delche riceve il via libera da parte dell’agenzia. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNtech. Con ilvia liberato dall’Agenzia delUe a unanti-Covid, l’Unione Europea può contare nelle prossime settimane su altre 160 milioni di dosi, prodotte dalla casa farmaceutica statunitense e che non richiedono la rigida catena del freddo necessaria alPfizer-BioNTech. Di queste 160 milioni di dosi all’Italia ne andranno circa 10,7 milioni. E in particolare,il cronoprogramma, circa 1,3 milioni nel primo trimestre, ...

Tg3web : I vaccini anti-covid fanno gola alla ciminalità organizzata. Che punta ad infiltrarsi nella distribuzione, secondo… - HuffPostItalia : Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna - mauroarcobaleno : La #vita è come il meteo. Nessuno ci capisce niente, nemmeno gli esperti. E un fulmine in testa ti arriva in un s… - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna - Luca_1998 : RT @HuffPostItalia: Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva secondo Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna L'HuffPost "È morta Tanya Roberts". Poi arriva la smentita e di nuovo la conferma

Ieri il mondo del cinema e della tv si è trovato a dover dire addio a una delle attrici più famose degli anni ’80. A 65 anni muore Tanya Roberts, conosciuta ai più per essere stata una delle Bond Girl ...

Debutta la calza "sospesa" grazie a Coldiretti - Ansa

Iniziaitva di solidarietà al mercato Campagna Amica di Napoli. E in Puglia gli agriturismi donano pasti alle mense dei bisognosi ...

Ieri il mondo del cinema e della tv si è trovato a dover dire addio a una delle attrici più famose degli anni ’80. A 65 anni muore Tanya Roberts, conosciuta ai più per essere stata una delle Bond Girl ...Iniziaitva di solidarietà al mercato Campagna Amica di Napoli. E in Puglia gli agriturismi donano pasti alle mense dei bisognosi ...