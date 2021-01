Approvato anche il vaccino di Moderna: c’è il via libera dell’agenzia europea del farmaco (Di mercoledì 6 gennaio 2021) C’è l’ok al vaccino di Moderna. L’Ema (agenzia europea del farmaco) ha dato il via libera al vaccino anti-Covid. Si tratta del secondo vaccino Approvato dall’organismo Ue: il 21 dicembre scorso era arrivato l’ok per quello di Pfizer-BioNtech che è quello che si sta somministrando dal 27 dicembre anche in Italia a medici, personale sanitario ed ospiti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) C’è l’ok aldi. L’Ema (agenziadel) ha dato il viaalanti-Covid. Si tratta del secondodall’organismo Ue: il 21 dicembre scorso era arrivato l’ok per quello di Pfizer-BioNtech che è quello che si sta somministrando dal 27 dicembrein Italia a medici, personale sanitario ed ospiti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La campagna di vaccinazione volontaria contro il coronavirus “si può completare entro agosto“, così da permettere all’Italia di uscire dalla pandemia già a inizio autunno. Ad annunciarlo è Domenico Ar ...

Covid. Ema approva anche il vaccino di Moderna: “Efficacia provata del 94,1%”

L'EMA ha raccomandato oggi alla Commissioe UE di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino dell’azienda statunitense Moderna per prevenire la malattia da Coro ...

