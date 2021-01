Anziana vaccinata contro il covid muore per un’emorragia cerebrale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una donna di 89 anni residente in una rsa genovese è deceduta a causa di un’emorragia cerebrale, era stata da poco sottoposta alla vaccinazione anticovid. LEGGI ANCHE: “L’acqua ossigenata neutralizza… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una donna di 89 anni residente in una rsa genovese è deceduta a causa di, era stata da poco sottoposta alla vaccinazione anti. LEGGI ANCHE: “L’acqua ossigenata neutralizza… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Lo rende noto Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità. L'anziana era stata vaccinata ieri. "Poco dopo la paziente è stata colta da una emorragia cerebrale e da rash cutaneo. La donna è stata ...

