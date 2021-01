Anziana muore in Rsa per emorragia cerebrale dopo aver fatto il vaccino anti-Covid. Regione: “Al momento nessun nesso, ora autopsia” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una 89enne residente in una Rsa genovese è morta per emorragia cerebrale dopo essere stata sottoposta a vaccinazione anti-Covid. L’iniezione era avvenuta nella giornata di lunedì. “Al momento non si rilevano nessi causali diretti tra emorragia e vaccino”, spiega l’Agenzia ligure per la sanità (Alisa) che, data la concomitanza degli eventi, ha avviato indagini autoptiche. La donna “poco dopo” la vaccinazione “è stata colta da una emorragia cerebrale e da rash cutaneo”. Trasportata in emergenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, è morta questa mattina, fa sapere Alisa. Nei giorni scorsi un’Anziana donna – che in precedenza aveva già avuto un infarto – è deceduta per infarto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una 89enne residente in una Rsa genovese è morta peressere stata sottoposta a vaccinazione. L’iniezione era avvenuta nella giornata di lunedì. “Alnon si rilevano nessi causali diretti tra”, spiega l’Agenzia ligure per la sanità (Alisa) che, data la concomitanza degli eventi, ha avviato indagini autoptiche. La donna “poco” la vaccinazione “è stata colta da unae da rash cutaneo”. Trasportata in emergenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, è morta questa mattina, fa sapere Alisa. Nei giorni scorsi un’donna – che in precedenza aveva già avuto un infarto – è deceduta per infarto ...

