Anziana muore dopo il vaccino per emorragia cerebrale

Una Anziana donna, residente in una Rsa genovese, è morta per emorragia cerebrale dopo essere stata sottoposta a vaccinazione anti-Covid. L'iniezione era avvenuta nella giornata di lunedì. "Al momento non si rilevano nessi causali diretti tra emorragia e vaccino", spiega l'Agenzia ligure per la sanità (Alisa) che, data la concomitanza degli eventi, ha avviato indagini autoptiche. La donna "poco dopo" la vaccinazione "è stata colta da una emorragia cerebrale e da rash cutaneo". Trasportata in emergenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, è morta questa mattina, fa sapere Alisa.

