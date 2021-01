Anticipazioni UN POSTO AL SOLE: Un ritorno inaspettato, trame dal 18 al 22 Gennaio 2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuovi episodi, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Un POSTO al SOLE che verranno trasmesse nella settimana che va dal 18 al 22 Gennaio 2021. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5.611, 5.612, 5.613, 5.614, 5.615. Per i più curiosi, ecco le Anticipazioni! Anticipazioni UPAS dal 18 al 22 Gennaio 2021 Mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) vuole tentare in qualche modo la fuga, per l’ennesima volta Leonardo (Erik Tonelli) gli metterà i bastoni tra le ruote. Cerruti (Cosimo Alberti) affronterà Sarti (Giovanni Caso) con determinazione, ottenendo tuttavia risultati diversi da quelli che si aspettava. Intanto, lo stile editoriale della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuovi episodi, nuovee nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Unalche verranno trasmesse nella settimana che va dal 18 al 22. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5.611, 5.612, 5.613, 5.614, 5.615. Per i più curiosi, ecco leUPAS dal 18 al 22Mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) vuole tentare in qualche modo la fuga, per l’ennesima volta Leonardo (Erik Tonelli) gli metterà i bastoni tra le ruote. Cerruti (Cosimo Alberti) affronterà Sarti (Giovanni Caso) con determinazione, ottenendo tuttavia risultati diversi da quelli che si aspettava. Intanto, lo stile editoriale della ...

