Ancora tre settimane e l' Esecutivo Cio tratterà il caso Italia

AGI - Tre settimane, tradotto in giorni solo 21, e il Comitato Olimpico Internazionale tratterà, salvo novità dell'ultimo momento da parte del governo Italiano, un caso clamoroso: sospendere il Comitato Olimpico Nazionale Italiano dallo sport mondiale. Perché pende questa spada di Damocle sullo sport Italiano? Il Coni manca di autonomia, l'attuale legge lo ha svuotato delle proprie competenze e pertanto viola la Carta Olimpica. Il 27 gennaio potrebbe essere una data storica, ma in negativo, per lo sport del Belpaese. I membri dell'Esecutivo del Cio al punto 'Noc's' (trattazione di problematiche dei Comitati olimpici nazionali) saranno costretti a discutere della situazione Italiana che si protrae da ormai due anni dopo tante promesse sia verbali che ...

ANCONA - Solo tre delle sei squadre marchigiane partecipanti al campionato di basket di Serie B sono scese in campo nella quinta giornata, la prima del nuovo anno. Ad Ancona la Luciana Mosconi ha ...

Covid, nelle Marche altri 14 decessi. Tre a Macerata

Tre i morti della provincia di Macerata (un 83enne e una 91enne di Recanati, una 82enne di Macerata) e due del Fermano (un 84enne di Fermo e una 85enne di Petritoli). Deceduta anche una 86enne di ...

