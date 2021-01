Anche le imprese non finanziabili potranno avere nuovo credito (Di mercoledì 6 gennaio 2021) 178/2020), pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020 si legge, al comma 256 dell'art. 1: "La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura…, concessa ai ... Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) 178/2020), pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020 si legge, al comma 256 dell'art. 1: "La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura…, concessa ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche imprese Anche le imprese non finanziabili potranno avere nuovo credito Studio Cataldi Quarto report del Viminale: “La mafia interessata a vaccini e Recovery Fund”

6 gennaio 2021 Le imprese in difficoltà ed a rischio usura e l’appetibile mercato nero dei vaccini. E’ quanto emerge come rischio incombente dal quarto report dell’Osservatorio del Viminale. Una “gran ...

Soluzioni per fronteggiare la crisi, il Movimento Imprese Italiane chiede un confronto con il consiglio comunale sanremese

«Auspichiamo fortemente che le forze politiche cittadine non rimangano indifferenti a questo tema e rispondano con spirito collaborativo e costruttivo a questo nostro invito» ...

