Anche la figlia di Aldo Moro “scarica” Conte Maria Fida | aderisce alla petizione di Giorgia Meloni

La figlia di Aldo Moro, Maria Fida, ha aderito alla petizione di Giorgia Meloni per promuovere il voto di sfiducia a Giuseppe Conte e punta duramente il dito contro l'esecutivo. E così per rendere pubblica la sua sottoscrizione all'iniziativa lanciata alcune ore fa dalla leader di Fratelli d'Italia, Maria Fida scrive una lettera."Mio figlio, Luca Moro, ed io - si legge nella missiva firmata Maria Fida Moro - abbiamo deciso di aderire alla raccolta firme lanciata dall'onorevole Giorgia Meloni per 'rispedire al mittente l'attuale Governo'.

In Veneto giocherà (almeno) fino al termine della stagione. Con lui anche il figlio quindicenne, che inizialmente farà parte della formazione juniores. «È tutto vero, Maicon arriverà dal Brasile ...

Elisabetta Gregoraci vola a Dubai. Dopo aver festeggiato il Capodanno nello studio del "Grande Fratello Vip" appena ha potuto, Elisabetta Gregoraci è volata a ...

