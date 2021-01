America’s Cup 2021 | Luna Rossa e l’amuleto James Spithill L’australiano che sa come si vince…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)continua la preparazione in vista della Prada Cup in programma a partire dal 15 gennaio nella baia di Auckland, in Nuova Zelanda, torneo di selezione tra i Challenger per stabilire quale equipaggio andrà a sfidare i campioni in carica e padroni di casa di Emirates Team New Zealand nell‘Cup a partire dal 6 marzo.Prada Pirelli dovrà prima vedersela con gli statunitensi di American Magic e con i britannici di Ineos Team UK per sognare di raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione. Il Challenger italiano potrà contare suche detiene il record di più giovane timoniere della storia dell’Cup, ha preso parte per la prima volta alla manifestazione più importante nel mondo della vela a soli 21 ...