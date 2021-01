Allerta Alimentare | Presenza di Listeria | Ministero della salute annuncia richiamo di formaggio | “Non mangiatelo”

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ilhato l’immediato stop alla vendita di un lotto diper possibile rischio microbiologico per i consumatori. L’, lanciata attraverso il portale deldedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, riguarda alcune forme dia pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte vaccino a marchio “FORMAI DE MUT DELL’ ALTA VAL BREMBANA D.O.P.” commercializzato da PAGANONI GIANFRANCO – VIA TORCHIO, 3 – ISOLA DI FONDRA (BG). Come recita l’avviso datato 5 gennaio, il ritiro delsi è reso necessario per ladi...