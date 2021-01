Alena Seredova frecciatina a Ilaria D’Amico su Instagram | «Sono buona tutto l’anno | non miglioro a Natale…»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha deciso di scambiare due chiacchiere con i suoi followers su. La showgirl attraverso le loro domande ha parlato di diversi argomenti. In modo particolare l’attenzione dei fan si è soffermata sulla “” lanciata a, l’attuale compagna del suo ex marito Gigi Buffon. Grazie alla sua ironia è riuscita con eleganza a raggirare la domanda del fan, centrando comunque il bersaglio. Poi laha parlato anche del suo attuale compagno Alessandro Nasi, dal quale ha avuto da pochi mesi la piccola Vivienne Charlotte. Dunque una chiacchierata a cuore aperto che non è passata inosservata. Leggi anche –>lontana dai figli a causa del Covid: «passati 15 ...