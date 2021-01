Al via la “Befana solidale” Atitech | doni per i più piccoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Parte da, azienda leader in Europa in riparazioni aeronautiche con base a Capodichino (Na), l’iniziativa “”: è prevista per oggi, in occasione dell’Epifania, la distribuzione di circa 100 calze per i bambini dei quartieri di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Rione Sanità. “Ho sempre pensato che sia giusto tendere una mano a chi nella vita è stato meno fortunato. E credo che in un periodo come quello che stiamo vivendo sia addirittura obbligatorio”, spiega il presidente Gianni Lettieri. L’iniziativa si aggiunge a quella della “mensa” per le famiglie più in difficoltà della periferia napoletana, attivata a ridosso del Natale e tuttora in corso. Lettieri – in collaborazione con l’associazione di volontariato Larsec, guidata da Vincenzo Strino, e con il supporto dei cuochi di ...