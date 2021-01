Agente Zaccagni | “Il Verona non si priverà di lui prima della fine della stagione | c’è il Napoli tra gli interessati”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fausto Pari, procuratore di Mattia, ha parlato così del giocatore delai microfoni di Kiss Kiss: “Il ragazzo sta facendo molto bene, è entrato nell’orbita di grossi club e tra questi c’è anche il. Bisogna chiedere però al, per ora è troppo presto parlare dove potrà andare, ma credo che l’Hellas non se ne privi. I club con la pandemia sono un po’ in sofferenza e non credo che ci siano tante squadre che potranno permettersi una tale spesa. Alc’è un direttore sportivo molto attento che cerca sempre di anticipare le mosse e vedremo. L’anno scorso ha preso coscienza dei propri mezzi e quest’anno ...