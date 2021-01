"Abbiamo vinto la battaglia contro il Covid". Il ministro grillino va in tv e la spara: demolito davanti a tutti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) «Abbiamo affrontato la sfida al Coronavirus e l'Abbiamo vinta, fino ad oggi». Per il grillino Federico d'Incà, ministro dei Rapporti con il Parlamento, non ci sono numeri che tengano: la lotta all'epidemia l'Italia l'ha vinta. E alla grande. Alla faccia dei quasi 75mila morti, che valgono il triste primato nella classifica delle vittime ogni 100mila abitanti, per D'Incà il bilancio del governo sul fronte della lotta al virus è trionfale. Queste le sue parole pronunciate dall'esponente pentastellato nel corso della trasmissione Agorà, su RaiTre, condotta da Luisella Costamagna: «La maggioranza è quella che fino ad oggi ci ha permesso di poter affrontare questa sfida nei confronti del Coronavirus e di vincerla, fino ad oggi. Adesso dobbiamo completare questa vittoria e portare finalmente il risultato... per uscire dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) «affrontato la sfida al Coronavirus e l'vinta, fino ad oggi». Per ilFederico d'Incà,dei Rapporti con il Parlamento, non ci sono numeri che tengano: la lotta all'epidemia l'Italia l'ha vinta. E alla grande. Alla faccia dei quasi 75mila morti, che valgono il triste primato nella classifica delle vittime ogni 100mila abitanti, per D'Incà il bilancio del governo sul fronte della lotta al virus è trionfale. Queste le sue parole pronunciate dall'esponente pentastellato nel corso della trasmissione Agorà, su RaiTre, condotta da Luisella Costamagna: «La maggioranza è quella che fino ad oggi ci ha permesso di poter affrontare questa sfida nei confronti del Coronavirus e di vincerla, fino ad oggi. Adesso dobbiamo completare questa vittoria e portare finalmente il risultato... per uscire dalla ...

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta… - AngeloGaraventa : Agorà, 'abbiamo vinto la battaglia contro il coronavirus'. Il ministro M5s Federico D'Incà, gaffe e gelo in studio - hooneternally : @flyinwithtae Oggi abbiamo vinto* - Gian59342003 : RT @pbecchi: Noi chiusi in casa e con il coprifuoco, mentre i cinesi festeggiano. Hanno vinto loro e noi italiani e europei abbiamo perso,… - GiovCarosielli : RT @ngiocoli: Questa deve essere una di quelli che credono che a Caporetto abbiamo vinto noi. -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo vinto "E’ stata una sfida. Che abbiamo vinto ancora" il Resto del Carlino DAMIANO CARUSO. «IO, LA SICILIA, IL GREGARIATO E LA FORTUNA DI ESSERE CICLISTA»

I colori e i profumi della Sicilia li ha sempre custoditi nel cuore, come un tesoro da proteggere. Damiano Caruso, corridore della Bahrain Victorious, ha dovuto lasciare la sua Sicilia, la sua Isola c ...

Elezioni Usa, per Cnn Warnock ha vinto seggio in Georgia

Il candidato democratico Raphael Warnock vince il ballottaggio in Georgia contro la rivale repubblicana Kelly Loeffler. Ad annunciarlo è la Cnn, le cui proiezioni vedono il vantaggio di Warnock salire ...

I colori e i profumi della Sicilia li ha sempre custoditi nel cuore, come un tesoro da proteggere. Damiano Caruso, corridore della Bahrain Victorious, ha dovuto lasciare la sua Sicilia, la sua Isola c ...Il candidato democratico Raphael Warnock vince il ballottaggio in Georgia contro la rivale repubblicana Kelly Loeffler. Ad annunciarlo è la Cnn, le cui proiezioni vedono il vantaggio di Warnock salire ...