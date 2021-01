A Treviglio e Romano 200 vaccini al giorno | il direttore | “Lo consiglio a tutti”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Proseguono al ritmo di 200 dosi alle vaccinazioni del personale dell’Azienda Socio Sanitaria Bergamo Ovest che amministra l’ospedale die quello di. Le somministrazioni del vaccino BioNtech-Pfizer sono iniziate domenica, con undi anticipo in seguito alla polemica in Regione dopo le dichiarazioni del ministro al Welfare Giulio Gallera: “Sicuramente quello ha influito – spiega Peter Assembergs,Generale e Responsabile della Unità di Crisi Covid dell’ASST Bg Ovest – , ma non fatemi commentare l’accaduto e non fatemi parlare della gestione dell’emergenza o del fatto che a oggi il governo non ha le dosi per vaccinareperchè non voglio fare polemiche politiche. Ne ho già abbastanza della direzione della mia struttura”. “In ogni caso – prosegue ...