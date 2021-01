Zona bianca Covid, cos'è e che regole prevede (Di martedì 5 gennaio 2021) Palestre e piscine, cinema e teatri, bar e ristoranti potrebbero riaprire in Zona bianca. Si tratta di settori economici e sociali molto importanti rimasti finora pesantemente penalizzati dalle restrizioni anti-Covid. In base al principio della «zonizzazione» che modula le restrizioni nelle diverse Regioni, si sta valutando l'ipotesi di introdurre una quarta Zona dove il tasso di contagio (Rt) è minore e consentire la riapertura delle attività nei comparti della cultura e spettacolo, dello sport e della ristorazione. Il governo sta al momento studiando una ordinanza ponte che vada a coprire il periodo tra il 6 gennaio e il 15 gennaio ridisegnando i colori delle Regioni per tasso di contagio: giallo, arancione, rosso (colore quest'ultimo delle restrizioni massime che potrebbe riguardare il prossimo fine settimana tutta ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Palestre e piscine, cinema e teatri, bar e ristoranti potrebbero riaprire in. Si tratta di settori economici e sociali molto importanti rimasti finora pesantemente penalizzati dalle restrizioni anti-. In base al principio della «zonizzazione» che modula le restrizioni nelle diverse Regioni, si sta valutando l'ipotesi di introdurre una quartadove il tasso di contagio (Rt) è minore e consentire la riapertura delle attività nei comparti della cultura e spettacolo, dello sport e della ristorazione. Il governo sta al momento studiando una ordinanza ponte che vada a coprire il periodo tra il 6 gennaio e il 15 gennaio ridisegnando i colori delle Regioni per tasso di contagio: giallo, arancione, rosso (colore quest'ultimo delle restrizioni massime che potrebbe riguardare il prossimo fine settimana tutta ...

