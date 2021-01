Zampa: “Inutile riaprire la scuola se non ci sono le condizioni” (Di martedì 5 gennaio 2021) La sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, è stata chiara: “Non ci sono le condizioni per riaprire la scuola. E’ Inutile se poi bisogna richiuderle” La sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, stamane ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io su Radio Rai 1 riguardo la riapertura della scuola: “Davanti a noi si prefigura uno scenario preoccupante L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) La sottosegretaria alla salute, Sandra, è stata chiara: “Non cileperla. E’se poi bisogna richiuderle” La sottosegretaria alla salute, Sandra, stamane ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io su Radio Rai 1 riguardo la riapertura della: “Davanti a noi si prefigura uno scenario preoccupante L'articolo proviene da Inews.it.

