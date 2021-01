WTA | annunciato il calendario fino a Wimbledon

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) La WTA ha da pocosul proprio sito ilufficiale dei tornei femminilia luglio quando andrà in scena. Nonostante il programma sia provvisorio, per via dell’andamento della pandemia da covid-19, si tratta di un bel segnale di speranza per tutti gli appassionati di tennis che sperano di vedere al più presto un ritorno alla normalità. Spicca l’assenza di Indian Wells Dopo averle prime settimane del Tour femminile 2021, che è partito in questi giorni con l’Abu Dhabi Open, la WTA ha comunicato il programma per le successive 20 settimane. Dando uno sguardo alspicca l’assenza del BNP Paribas Open (Indian Wells) che non si terrà come di consueto a marzo. Al suo posto altri eventi, come ad esempio il Masters 1000 di Miami, che ...