“Watergate 2021” | il romanzo degli anni ’70 che ha previsto il crollo di Trump

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 gennaio 2021) Siamo nel: il presidenteStati Uniti è un uomo senza scrupoli e privo di ogni senso del ridicolo, che cerca un modo come un altro per liberarsi dei suoi nemici. Non c’è senso del pudore, non c’è morale. Potrebbe sembrare la cronacaultimi giorni dell’amministrazione, invece è il riassunto della trama di “”, titolo profetico come mai nessuno, scritto nel 1977 dal prolifico autore americano Ron Goulart e pubblicato in Italia l’anno successivo nella collana fantascientifica Urania dell’Arnoldo Mondadori Editore. Fantascienza, appunto, perché la trama non riguarda solo un presidente americano grottesco e delinquente collocato nel nuovo millennio (cosa che si è realizzata in modo puntuale) ma, nelle sue 150 pagine, si dipana un racconto umoristico fatto ...