WandaVision | ultimo promo | Disney+ ha scelto i compositori di Frozen per il motivo musicale video

WandaVision è la serie che debutterà sulla piattaforma di streaming Disney+ il prossimo 15 gennaio 2021. La serial, inoltre, è stata scelta per inaugurare la fase quattro del 'Marvel Cinematic Universe'. Proprio in virtù di questo e del fatto che l'uscita sarà a breve, è stato svelato il tema musicale della serie tv con un promo dove è possibile apprezzarne le note. Una sitcom anni Cinquanta, come è stata ideata WandaVision, non può avere delle basi musicali che non siano iconiche e pertinenti con quella che è la storia e la trama della serie tv. E così, la scelta, è ricaduta su due compositori che hanno vinto anche l'oscar. Stiamo parlando di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. La combo perfetta che ha reso possibile il successo di film Disney del calibro di Frozen.

