Walter Zenga, piccato sui social dopo le parole del figlio Andrea: «Parla della mia vita quando…»

La partecipazione di Andrea Zenga al GF Vip ha posto il rapporto padre-figlio sotto la lente d'ingrandimento: inevitabile non tirare in ballo Walter, storico ex portiere milanese legato alla maglia nerazzurra. E così, anche nella puntata di ieri sera, lunedì 4 gennaio 2021, le difficoltà familiari son venute fuori: accuse dirette cui l'ex calciatore non si è sottratto dal rispondere. Lo ha fatto tramite social, con un post sibillino riconducibile a quanto accaduto.

Walter Zenga figlio Andrea, parole scomode per l'ex portiere "Non voglio fare la vittima, – le ...

