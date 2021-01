Wall Street apre in rialzo nonostante Covid e ballottaggi Georgia (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Wall Street apre la seduta con un guadagno frazionale, a dispetto delle preoccupazioni per la corsa dei contagi di Covid e delle tensioni politiche generate dai ballottaggi in Georgia, che decideranno la maggioranza al Senato USA. Sul fronte macroeconomico, è atteso fra poco il dato sull’indice ISM manifatturiero. A New York, l’indice Dow Jones sale dello 0,45%; sulla stessa linea l’S&P-500, che si porta a 3.718 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,49%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,44%). Energia (+2,13%), materiali (+0,77%) e informatica (+0,71%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+2,01%), Exxon Mobil (+1,75%), Chevron (+1,58%) e DOW (+1,48%). Le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) –la seduta con un guadagno frazionale, a dispetto delle preoccupazioni per la corsa dei contagi die delle tensioni politiche generate daiin, che decideranno la maggioranza al Senato USA. Sul fronte macroeconomico, è atteso fra poco il dato sull’indice ISM manifatturiero. A New York, l’indice Dow Jones sale dello 0,45%; sulla stessa linea l’S&P-500, che si porta a 3.718 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,49%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,44%). Energia (+2,13%), materiali (+0,77%) e informatica (+0,71%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+2,01%), Exxon Mobil (+1,75%), Chevron (+1,58%) e DOW (+1,48%). Le ...

