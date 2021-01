Volley, Superlega recuperi. Civitanova con Piacenza per avvicinare la vetta. Trento: terzo posto nel mirino (Di martedì 5 gennaio 2021) Tre giorni di recuperi per la Superlega a cavallo dell’Epifania. Il massimo campionato di Volley maschile prova a rimettersi in pari dopo i tanti rinvii di novembre e dicembre e il menu di questa settimana presenta un match al giorno per tre giorni di fila. Si parte stasera alle 18 con la sfida più attesa e anche più nobile: la seconda forza del campionato, la Lube Civitanova ospita la quinta della classe, là Gas Sales Piacenza in una sfida che può nascondere più di una insidia per la squadra di De Giorgi, concentrata sulla rimonta rispetto a Perugia: sette punti da recuperare con due gare in più da disputare, una delle quali è quella odierna. Sette vittorie nelle ultime otto uscite per Civitanova, tra campionato e Coppa, nel mese di dicembre, mentre i piacentini proseguono il loro ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Tre giorni diper laa cavallo dell’Epifania. Il massimo campionato dimaschile prova a rimettersi in pari dopo i tanti rinvii di novembre e dicembre e il menu di questa settimana presenta un match al giorno per tre giorni di fila. Si parte stasera alle 18 con la sfida più attesa e anche più nobile: la seconda forza del campionato, la Lubeospita la quinta della classe, là Gas Salesin una sfida che può nascondere più di una insidia per la squadra di De Giorgi, concentrata sulla rimonta rispetto a Perugia: sette punti da recuperare con due gare in più da disputare, una delle quali è quella odierna. Sette vittorie nelle ultime otto uscite per, tra campionato e Coppa, nel mese di dicembre, mentre i piacentini proseguono il loro ...

natchayin : RT @PowervolleyMI: ?? l VIDEO ? Le migliori azioni della sfida tra Verona e Milano raccolte in un solo video! ? ?? - maya_k55291489 : RT @PowervolleyMI: ?? l VIDEO ? Le migliori azioni della sfida tra Verona e Milano raccolte in un solo video! ? ?? - maya_k55291489 : RT @PowervolleyMI: ?? l BEST ACTIONS ?? ? Rivivi le #BestActions della sfida di campionato tra Verona e Milano sul nostro profilo twitch: ht… - Yuumi_Chan14 : RT @PowervolleyMI: ?? l VIDEO ? Le migliori azioni della sfida tra Verona e Milano raccolte in un solo video! ? ?? - staygoldyuki14 : RT @PowervolleyMI: ?? l VIDEO ? Le migliori azioni della sfida tra Verona e Milano raccolte in un solo video! ? ?? -