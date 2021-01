Volley | SuperLega | Civitanova abbatte Piacenza nel recupero e si avvicina alla capolista Perugia Leal e Juantorena ok

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-1 (25-19; 22-25; 25-20; 25-19) neldella 16ma giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. Gli ultimi Campioni d’Italia si sono imposti tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum e hanno così ottenuto la terza vittoria consecutiva (la 14ma stagionale), rafforzando il secondo posto e portandosi ad appena quattro punti di distacco d, ma va ricordato che i Block Devils hanno giocato una partita in più. La lotta per il primo posto in regular season è più aperta che mai e la Lube è pienamente in corsa per chiudere la stagione regolare davanti a tutti, sarà verosimilmente decisivo lo scontro diretto contro gli umbri. Gli emiliani restano in quinta posizione ...