Volley femminile, Serie A1: Novara regola Casalmaggiore e rafforza il secondo posto. Bosetti e Smarzek di qualità (Di martedì 5 gennaio 2021) Novara ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (25-19; 25-12; 22-25; 27-25) nell’anticipo della 21ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le piemontesi si sono imposte in trasferta e proseguono il proprio eccellente campionato: 14 vittorie in 16 partite disputate, 40 punti all’attivo e secondo posto rafforzato (+15 su Monza e +16 su Scandicci, anche se brianzole e toscane hanno giocato rispettivamente quattro e cinque partite in meno). La capolista Conegliano appare comunque inarrivabile (le Pantere sono a +5 e hanno disputato un incontro in meno, sono in testa a punteggio pieno). Le Zanzare non smettono di pungere e mostrano tutta la loro qualità contro le lombarde che continuano a essere altalenanti (nove ko, ottavo ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-1 (25-19; 25-12; 22-25; 27-25) nell’anticipo della 21ma giornata dellaA1 di. Le piemontesi si sono imposte in trasferta e proseguono il proprio eccellente campionato: 14 vittorie in 16 partite disputate, 40 punti all’attivo eto (+15 su Monza e +16 su Scandicci, anche se brianzole e toscane hanno giocato rispettivamente quattro e cinque partite in meno). La capolista Conegliano appare comunque inarrivabile (le Pantere sono a +5 e hanno disputato un incontro in meno, sono in testa a punteggio pieno). Le Zanzare non smettono di pungere e mostrano tutta la lorocontro le lombarde che continuano a essere altalenanti (nove ko, ottavo ...

