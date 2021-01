Volley, A1 femminile: l’anticipo dell’8a giornata di ritorno (Di martedì 5 gennaio 2021) La Serie A1 femminile torna in campo nel giorno dell’Epifania per disputare l’anticipo dell’8a giornata di ritorno; in scena andranno quindi cinque partite delle sei previste, mentre la gara tra Trentino e Chieri dovrà essere recuperata. Casalmaggiore e Novara apriranno la giornata con l’anticipo di martedì sera; mentre Conegliano e Firenze chiuderanno la 21a giornata di A1 femminile. Tra i vari recuperi e cambi, è stata anticipata anche la 24a giornata, undicesimo turno di ritorno; inizialmente prevista per il 17 febbraio, sarà invece giocata il 24 gennaio al posto della Coppa Italia. Scopriamo insieme il programma delle partite dell’anticipo dell’8a di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) La Serie A1torna in campo nel giorno dell’Epifania per disputaredi; in scena andranno quindi cinque partite delle sei previste, mentre la gara tra Trentino e Chieri dovrà essere recuperata. Casalmaggiore e Novara apriranno lacondi martedì sera; mentre Conegliano e Firenze chiuderanno la 21adi A1. Tra i vari recuperi e cambi, è stata anticipata anche la 24a, undicesimo turno di; inizialmente prevista per il 17 febbraio, sarà invece giocata il 24 gennaio al posto della Coppa Italia. Scopriamo insieme il programma delle partite deldi ...

