Viviana e Gioele, Procura smentisce archiviazione: tracce sulle scarpe del bimbo alimentano nuove ipotesi (Di martedì 5 gennaio 2021) Giallo di Caronia news oggi: non esiste al momento alcuna istanza di archiviazione per omicidio-suicidio. Arriva inaspettata, oggi 5 gennaio 2021, la chiara smentita, da parte del Procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, delle indiscrezioni che circolano da giorni sull’inchiesta relativa alla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello. Giallo di Caronia: Procura smentisce archiviazione per omicidio-suicidio Ancora tante le ipotesi al vaglio: piste già battute ed altre, nuove. Parola del Procuratore Cavallo che fuga così ogni dubbio dopo la petizione online postata sui social da Daniele Mondello, rispettivamente marito e padre di Viviana e Gioele, per scongiurare la eventuale ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Giallo di Caronia news oggi: non esiste al momento alcuna istanza diper omicidio-suicidio. Arriva inaspettata, oggi 5 gennaio 2021, la chiara smentita, da parte deltore capo di Patti, Angelo Cavallo, delle indiscrezioni che circolano da giorni sull’inchiesta relativa alla morte diParisi eMondello. Giallo di Caronia:per omicidio-suicidio Ancora tante leal vaglio: piste già battute ed altre,. Parola deltore Cavallo che fuga così ogni dubbio dopo la petizione online postata sui social da Daniele Mondello, rispettivamente marito e padre di, per scongiurare la eventuale ...

