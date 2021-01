Vittorio Feltri | la replica al rettore Barrajón | I gay? Persone come le altre Noi liberi di esprimere le nostre idee

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Di seguito, ladia P. Pedro Amadordell'Università Europea di Roma. Qui il link al pezzo di Liberoquotidiano.it e alladia cui si riferisce il di. Caro professore, pubblichiamo volentieri la sua lettera nella convinzione che ogni opinione, condivisibile o no, abbia diritto di cittadinanza. Io non ho i titoli per dire se gli omosessuali siano malati o no, la cosa per altro non mi interessa. Ma credo che ogni università libera sia abilitata a insegnare ai propri studenti ciò che ritiene opportuno, usando i testi che considera idonei. Cosìcredo che un giornale, incluso il nostro, possala propria idea senza avere l'intento di offendere ...