VIDEO | Vaccini, Italia campione di trasparenza secondo Our World in Data (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – L’Africa è che come se non esistesse, mentre l’Asia va a velocità differenziate, con la Cina partita già da luglio e il Giappone in attesa di partire a febbraio. Qualcosa si muove in America Latina e poi c’è l’Europa, con l’Italia campione di trasparenza e la Francia intimorita dai “no vax”. Il quadro, relativo alle campagne di immunizzazione anti-Covid-19, è tratteggiato dagli esperti di Our World in Data, un progetto internazionale sostenuto dall’Università di Oxford che elabora, aggrega e trasmette dati ufficiali con un focus sull’economia dello sviluppo. Con l’agenzia Dire ne parla il ricercatore Edouard Mathieu, in videocollegamento da Parigi. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – L’Africa è che come se non esistesse, mentre l’Asia va a velocità differenziate, con la Cina partita già da luglio e il Giappone in attesa di partire a febbraio. Qualcosa si muove in America Latina e poi c’è l’Europa, con l’Italia campione di trasparenza e la Francia intimorita dai “no vax”. Il quadro, relativo alle campagne di immunizzazione anti-Covid-19, è tratteggiato dagli esperti di Our World in Data, un progetto internazionale sostenuto dall’Università di Oxford che elabora, aggrega e trasmette dati ufficiali con un focus sull’economia dello sviluppo. Con l’agenzia Dire ne parla il ricercatore Edouard Mathieu, in videocollegamento da Parigi.

fleinaudi : #quantivaccini Vaccini gratis per tutti, ma chi vuole deve poter accedere anche a pagamento. I canali di distribuzi… - CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - Capezzone : Ieri a #staseraitalia @staseraitalia CLIPPINO 2 (grazie a @strange_days_82) Disastro organizzazione vaccini, i dett… - PappaletteraF : Covid, Arcuri: non siamo in ritardo con i vaccini. Ecco il piano - ItaIiaSovrana : RT @La7tv: #omnibus @DelmastroAndrea (FdI) attacca il governo e la maggioranza sulla #crisi: 'Che hanno fatto i ministri ieri? Speranza ha… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Vaccini Covid: su vaccini già molte fake, da aghi finti a donna morta - Salute & Benessere Agenzia ANSA Messina, all'Irccs Neurolesi arrivano altre 200 dosi di vaccino

Altri tre lotti di vaccino anti Covid della Pfizer sono arrivati stamani al centro Neurolesi Irccs di Messina. Ogni lotto contiene 195 dosi. Le scorte saranno somministrate sia nella struttura con sed ...

Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila. Lombardia recupera

L’Italia si avvicina a quota 180mila persone vaccinate con la prima dose del farmaco anti-Covid ... interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo ...

Altri tre lotti di vaccino anti Covid della Pfizer sono arrivati stamani al centro Neurolesi Irccs di Messina. Ogni lotto contiene 195 dosi. Le scorte saranno somministrate sia nella struttura con sed ...L’Italia si avvicina a quota 180mila persone vaccinate con la prima dose del farmaco anti-Covid ... interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo ...