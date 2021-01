VIDEO – Milan-Juventus, Pioli: “Siamo forti e pronti” / News (Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE VIDEO Milan - Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Juventus, ha parlato così in conferenza stampa. Le dichiarazioni salienti Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Stefano, alla vigilia di, ha parlato così in conferenza stampa. Le dichiarazioni salienti Pianeta

SkySport : ?? LA MAGIA DI RAFAEL LEAO ? Il portoghese batte Montipo in uscita ? Il Milan vince anche a Benevento e resta in tes… - SkySport : 'MILAN-JUVE TORNA AD ESSERE UNA PARTITA SCUDETTO?' ? Il big match della 16^ Giornata in onda su Sky Sport Tutte le… - SkySport : Milan Juventus, Pirlo: 'Sfida non decisiva per lo scudetto' - PianetaMilan : #VIDEO - #MilanJuventus, #Pioli: 'Siamo forti e pronti' / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan - DavideFm1899 : RT @giorgiocolombo_: +++ ULTIMORA CONTRO IL MILAN #JUVENTUS IN EMERGENZA +++ #MilanJuventus #Cuadrado -