VIDEO | Brasile, Garnero: "Dalla crisi il turismo ne uscirà più forte" (Di martedì 5 gennaio 2021) SAN PAOLO DEL BRASILE – Uno dei primi settori colpiti dalla pandemia del nuovo coronavirus è stato il turismo, colpito dalle restrizioni ai viaggi imposte in tutto il mondo. Stando agli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale del turismo (Omt), tra gennaio e ottobre scorsi i luoghi di villeggiatura di tutto il pianeta hanno ricevuto 900 milioni di visitatori in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Un dato, questo, che si traduce in una perdita di quasi un trilione di dollari nel valore del turismo internazionale. Con l'arrivo del vaccino, i Paesi si stanno organizzando per ripartire. In Brasile il ministero del Turismo ha lanciato un piano basato sull'alleanza tra settori pubblico e privato, terzo settore e comparto sanitario, per far sì che il turismo ricominci in modo responsabile, graduale e pianificato, nell'ottica di generare lavoro e reddito per il Paese.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Brasile Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: BRASILE, furiose INONDAZIONI sommergono RIO DE JANEIRO. Le IMMAGINI iLMeteo.it Pelè: "Io il migliore". Psg, sogno Ramos-Messi

La leggenda del Brasile Pelé rivendica l'etichetta di miglior marcatore di tutti i tempi. La società francese punta al doppio colpo. Escluse lesioni muscolari per Lukaku. France Football incensa Pioli ...

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla metropoli di Rio de Janeiro, in Brasile; le strade nel giro di poco tempo sono state allagate da una grande quantità d'acqua. Le immagini nel video ...

