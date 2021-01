VIDEO – 1999/00, Milan-Juventus 2-0: gol e highlights | News (Di martedì 5 gennaio 2021) Milan-Juventus ULTIME VIDEO News - Il 24 marzo 2000, a 'San Siro', Milan-Juventus terminò 2-0 per il Diavolo. Doppietta dell'ucraino Andriy Shevchenko VIDEO – 1999/00, Milan-Juventus 2-0: gol e highlights News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 gennaio 2021)ULTIME- Il 24 marzo 2000, a 'San Siro',terminò 2-0 per il Diavolo. Doppietta dell'ucraino Andriy Shevchenko/00,2-0: gol ePianeta

pdemontmollin : RT @ClassicsCFB: #23 Miami vs Boston College (1999) - ClassicsCFB : #23 Miami vs Boston College (1999) - GabssadG : RT @CuriosidadesEU: Paolo Maldini vs Parma, 1999. - lolu_1999 : RT @arandapaco: Se comenta solo - CuriosidadesEU2 : RT @CuriosidadesEU: Paolo Maldini vs Parma, 1999. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO 1999 VIDEO – 1999/00, Milan-Juventus 2-0: gol e highlights | News Pianeta Milan VIDEO – 1999/00, Milan-Juventus 2-0: gol e highlights | News

Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è RPM; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a admin@pianetamilan.it ...

Auguri Bressan: il suo eurogol al Barcellona è nella storia

VIDEO. Oggi 5 gennaio l'ex centrocampista viola compie 50 anni. Il 2 novembre 1999 in Champions League la prodezza in rovesciata volante che nessuno potrà mai dimenticare ...

Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è RPM; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a admin@pianetamilan.it ...VIDEO. Oggi 5 gennaio l'ex centrocampista viola compie 50 anni. Il 2 novembre 1999 in Champions League la prodezza in rovesciata volante che nessuno potrà mai dimenticare ...