Via libera al nuovo decreto, slitta l'apertura delle scuole superiori: zona arancione nel weekend (Di martedì 5 gennaio 2021) (Visited 254 times, 319 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 5 gennaio 2021) (Visited 254 times, 319 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ...

trash_italiano : ALFONSO CHE DA IL VIA LIBERA A ZELLETTA PER ANDARE VIA SOLO PERCHÉ SA CHE NON LO FARÀ MAI E INDIRETTAMENTE MANDA LA… - TgLa7 : #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente del… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #5dicembre. #Auto, via libera di #Fca e #Psa alla fusione: nasce… - zaneauurora : RT @trash_italiano: ALFONSO CHE DA IL VIA LIBERA A ZELLETTA PER ANDARE VIA SOLO PERCHÉ SA CHE NON LO FARÀ MAI E INDIRETTAMENTE MANDA LA FRE… - bolognabasket : via libera al credito d'imposta. i commenti: poteva essere un antibiotico, è stata un'aspirina -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera del Cdm al decreto, caos sulle scuole. In Liguria le superiori riaprono lunedì 11 Il Secolo XIX Via libera al nuovo Dpcm: weekend arancione in tutta Italia

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con le nuove misure anti-Covid che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Nel decreto si prevede che il weekend del 9-10 sarà "arancione" per tutta l'I ...

Immigrazione, anno nuovo, sbarco nuovo. La Open Arms ricomincia a portarci extracomunitari

Il nuovo anno segna il primo sbarco di migranti in Sicilia. Dunque, si ricomincia, con un'Europa che da sempre si caratterizzata, in merito, per ...

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con le nuove misure anti-Covid che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Nel decreto si prevede che il weekend del 9-10 sarà "arancione" per tutta l'I ...Il nuovo anno segna il primo sbarco di migranti in Sicilia. Dunque, si ricomincia, con un'Europa che da sempre si caratterizzata, in merito, per ...