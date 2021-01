Verso Milan-Juventus: unico dubbio di Pioli, Diaz o Castillejo (Di martedì 5 gennaio 2021) Verso Milan-Juventus: i rossoneri tra 24 ore sfideranno il team di Andrea Pirlo nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A Il Milan domani affronterà la Juventus nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono primi in classifica, distanziati di ben 10 punti sulla Vecchia Signora. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Tonali (squalificato), al suo posto Rade Krunic. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Stando a quanto riporta l’edizione del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina, l’unico dubbio sarebbe l’inserimento dal primo minuto tra Diaz o Castillejo, con l’ex Villareal in svantaggio sul primo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021): i rossoneri tra 24 ore sfideranno il team di Andrea Pirlo nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A Ildomani affronterà lanel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono primi in classifica, distanziati di ben 10 punti sulla Vecchia Signora. Stefanodovrà fare a meno di Tonali (squalificato), al suo posto Rade Krunic. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Stando a quanto riporta l’edizione del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina, l’sarebbe l’inserimento dal primo minuto tra, con l’ex Villareal in svantaggio sul primo. Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : #Milan, #Ibrahimovic scalda i tifosi verso la #Juventus: 'Tic toc...'. Rientrerà? Lo svedese ha postato un video in… - GoalItalia : Nessun recupero lampo per Morata: spagnolo quasi sicuramente out in vista di Milan-Juve [@romeoagresti] - codeghino10 : RT @tuttosport: #Donnarumma-#Calhanoglu verso il rinnovo con il #Milan - milannewsmondo : Verso Milan-Juve, la formazione: un ballottaggio per Pioli - tuttosport : #Donnarumma-#Calhanoglu verso il rinnovo con il #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Milan Verso Milan-Juve: Morata no, Ibra 'ni'. Tornano Cuadrado e Theo Calciomercato.com Verso Milan-Juventus: unico dubbio di Pioli, Diaz o Castillejo

Verso Milan-Juventus: i rossoneri tra 24 ore sfideranno il team di Andrea Pirlo nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A ...

Ancelotti sicuro: “Milan da Scudetto, non è Ibra dipendente”

Carlo Ancelotti dall’Inghilterra continua a seguire il Milan. Anche se è concentrato sul suo Everton, non manca di guardare cosa fa la squadra rossonera. Intervistato da La Gazzetta dello ...

Verso Milan-Juventus: i rossoneri tra 24 ore sfideranno il team di Andrea Pirlo nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A ...Carlo Ancelotti dall’Inghilterra continua a seguire il Milan. Anche se è concentrato sul suo Everton, non manca di guardare cosa fa la squadra rossonera. Intervistato da La Gazzetta dello ...