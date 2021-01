Verona, conferenza Juric: «Kalinic ha qualcosa in più rispetto agli altri» (Di martedì 5 gennaio 2021) Alla vigilia della gara con il Torino il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, esaltando Nikola Kalinic Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Torino. Ecco le sue parole. SPIRITO – «Che spirito dovremo avere a Torino? Ci vuole la stessa attenzione e la stessa voglia che abbiamo avuto a La Spezia, dove la partita è stata giocata a ritmi alti e con grande intensità da parte di entrambe le formazioni. Il Torino è una squadra di giocatori fortissimi, quindi ci vorrà tutto questo e anche di più». SPEZIA – «I cinque punti in più dello scorso anno a questo punto del campionato? Fattore positivo, ma come espressione di gioco quest’anno possiamo ancora migliorare. Siamo in fase di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Alla vigilia della gara con il Torino il tecnico delIvanha parlato instampa, esaltando NikolaIl tecnico dell’HellasIvanha parlato instampa alla vigilia della gara con il Torino. Ecco le sue parole. SPIRITO – «Che spirito dovremo avere a Torino? Ci vuole la stessa attenzione e la stessa voglia che abbiamo avuto a La Spezia, dove la partita è stata giocata a ritmi alti e con grande intensità da parte di entrambe le formazioni. Il Torino è una squadra di giocatori fortissimi, quindi ci vorrà tutto questo e anche di più». SPEZIA – «I cinque punti in più dello scorso anno a questo punto del campionato? Fattore positivo, ma come espressione di gioco quest’anno possiamo ancora migliorare. Siamo in fase di ...

