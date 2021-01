Veneto | ufficialmente terza ondata | bollettino | cifre terrificanti in 24 ore

(Di martedì 5 gennaio 2021) Resta illa regione più colpita dal coronavirus. Le ultimedell'emergenza sono drammatiche, sono quelle snocciolate dall'ultimoregionale: 175 morti in 24 ore e 3.151 contagi. Insomma, raddoppio dei contagi in un giorno, anche se i dati precedenti erano viziati dal calo di tamponi per le festività. Fa però impressione il picco di decessi. Resta sostanzialmente invariato il numero dei ricoverati: 3.457. In reparti ordinari salgono di 7 unità mentre scendono di 9 i malati in terapia intensiva, probabilmente anche a causa del grande numero di decessi. Il governatore Luca Zaia ha spiegato che "alle 12 di oggi", martedì 5 gennaio, sono 23.644 le dosi di vaccino eseguite in regione, pari al 60,8% della dotazione. "Abbiamo una macchina in funzione, è oliata e funzionante". E ancora: "Ho sentito il ministro Speranza, ...

In Emilia Romagna i saldi sono stati posticipati di un mese, come in Veneto e in Toscana, mentre in altre regioni sono già iniziati o lo faranno a breve. Partirà ufficialmente il 30 gennaio il periodo ...