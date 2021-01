Vavro – Lazio: trattativa problematica (Di martedì 5 gennaio 2021) Denis Vavro è uno dei giocatori che la Lazio ha messo sul mercato. Il difensore non faceva parte dei piani di Inzaghi che lo aveva inserito nella lista dei profili che potevano partire. Il Genoa si è mostrato subito interessato al calciatore slovacco tanto da raggiungere l’accordo con i biancocelesti e fargli svolgere le visite mediche. Qualcosa però è andato storto. Vavro, perchè la trattativa è bloccata? Pochi giorni fa Lazio e Genoa avevano raggiunto l’accordo per il trasferimento di Vavro. Un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro che avrebbe trattenuto il giocatore a Genova per pochi mesi salvo la volontà di rinnovare la sua permanenza. Il giocatore sembrava essere dei rossoblu a tutti gli effetti, erano già state svolte le visite mediche di routine. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Denisè uno dei giocatori che laha messo sul mercato. Il difensore non faceva parte dei piani di Inzaghi che lo aveva inserito nella lista dei profili che potevano partire. Il Genoa si è mostrato subito interessato al calciatore slovacco tanto da raggiungere l’accordo con i biancocelesti e fargli svolgere le visite mediche. Qualcosa però è andato storto., perchè laè bloccata? Pochi giorni fae Genoa avevano raggiunto l’accordo per il trasferimento di. Un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro che avrebbe trattenuto il giocatore a Genova per pochi mesi salvo la volontà di rinnovare la sua permanenza. Il giocatore sembrava essere dei rossoblu a tutti gli effetti, erano già state svolte le visite mediche di routine. ...

