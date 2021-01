Vaccino, Magrini (Aifa): 'Dopo 180mila somministrazioni nessun effetto indesiderato grave'. Domani l'ok a Moderna (Di martedì 5 gennaio 2021) 'Nel rispetto delle istituzioni e delle regole Domani l'Ema dovrebbe concludere la valutazione di Moderna . Il 7 gennaio l'Italia dovrebbe decidere la collocazione del Vaccino nel sistema nazionale. ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) 'Nel rispetto delle istituzioni e delle regolel'Ema dovrebbe concludere la valutazione di. Il 7 gennaio l'Italia dovrebbe decidere la collocazione delnel sistema nazionale. ...

«Nel rispetto delle istituzioni e delle regole domani l'Ema dovrebbe concludere la valutazione di Moderna. Il 7 gennaio l'Italia dovrebbe decidere la collocazione del vaccino ...

