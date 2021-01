Vaccino, la soddisfazione di Palazzo Chigi: “Grande sforzo per piano senza precedenti” (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Palazzo Chigi accoglie con soddisfazione i dati sulla somministrazione della prima dose del vaccino. Quasi 180mila persone l’hanno gia’ ricevuta e solo nella giornata di ieri, con tutte le Regioni che hanno avviato la campagna, sono state somministrate oltre 65mila dosi, un dato record nell’ambito dell’Unione Europea. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Palazzo Chigi accoglie con soddisfazione i dati sulla somministrazione della prima dose del vaccino. Quasi 180mila persone l’hanno gia’ ricevuta e solo nella giornata di ieri, con tutte le Regioni che hanno avviato la campagna, sono state somministrate oltre 65mila dosi, un dato record nell’ambito dell’Unione Europea.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino soddisfazione Vaccino, la soddisfazione di Palazzo Chigi: "Grande sforzo per piano senza precedenti" Dire Vaccini contro il Covid, Fondazione Casa per Anziani Onlus di Pieve di Soligo la prima casa di riposo nell’Ulss 2

Fondazione Casa per Anziani Onlus di Pieve di Soligo è la prima casa di riposo, presente nel territorio dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, nella quale sono stati vaccinati contro il Covid tutti gli ospiti ...

Più dosi e si vaccineranno farmacisti, dentisti e medici con Partita Iva

Più dosi e si vaccineranno farmacisti, dentisti e medici con Partita Iva soddisfazione per la disponibilità accolta da parte della Regione ...

