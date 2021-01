Vaccino | la Puglia quasi al 40 per cento delle dosi Oggi in Italia ne arrivano altre 470mila Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

Advertising

infoitsalute : Vaccino anti-Covid, in Puglia superate le 10mila dosi somministrate - lillidamicis : «In Puglia abbiamo superato le 10.800 dosi di vaccino anticovid già somministrate. Solo nella giornata di oggi sono… - zazoomblog : Puglia: vaccino superate le diecimila dosi somministrate Lo afferma lassessore regionale - #Puglia: #vaccino… - GraziaAmelia : RT @NoiNotizie: #Puglia: #vaccino anti #coronavirus, superate le diecimila dosi somministrate - NoiNotizie : #Puglia: #vaccino anti #coronavirus, superate le diecimila dosi somministrate -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Puglia

Nel weekend del 9 e 10 gennaio tutta Italia in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi anche a pranzo se non per l’asporto. Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza del dpcm del 3 dicembre, sp ...La fascia d'eta' piu' rappresentata e' quella 50-59 anni (2.956 vaccini somministrati), seguono la fascia 60-69 (2.628), 40-49 (2.321), 30-39 (1.887), 20-29 (830). Vaccinate anche 119 persone d'eta' c ...