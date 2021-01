Vaccino, in Campania somministrate 16.602 dosi: è il 49% di quelli a disposizione (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella Regione Campania sono state somministrate, ad oggi, 16.602 i vaccini. La prima fase delle vaccinazioni contro il Covid-19, è quella dedicata agli operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Secondo il report ufficiale del Governo, la Campania ha somministrato quindi il 49% delle 33870 dosi finora consegnate agli hub di vaccinazione. Oggi è inoltre arrivata la seconda spedizione, altri 33000 vaccini circa. Nel dettaglio sono 7785 le donne e 8717 gli uomini vaccinati in Regione Campania, e la fascia d’età tra i 50 e i 59 anni è al primo posto con 4704 vaccinati, seguita dalla fascia 60-69 con 4100 vaccinati, e la fascia 40-49 anni con 3454. Seguono la fascia 30-39 anni con 2.838 vaccinati e quella 20-29 anni con 1269. La maggioranza dei vaccinati, come noto, appartiene ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella Regionesono state, ad oggi, 16.602 i vaccini. La prima fase delle vaccinazioni contro il Covid-19, è quella dedicata agli operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Secondo il report ufficiale del Governo, laha somministrato quindi il 49% delle 33870finora consegnate agli hub di vaccinazione. Oggi è inoltre arrivata la seconda spedizione, altri 33000 vaccini circa. Nel dettaglio sono 7785 le donne e 8717 gli uomini vaccinati in Regione, e la fascia d’età tra i 50 e i 59 anni è al primo posto con 4704 vaccinati, seguita dalla fascia 60-69 con 4100 vaccinati, e la fascia 40-49 anni con 3454. Seguono la fascia 30-39 anni con 2.838 vaccinati e quella 20-29 anni con 1269. La maggioranza dei vaccinati, come noto, appartiene ...

