Vaccino Covid, Russia: si valuta collaborazione con Germania (Di martedì 5 gennaio 2021) Vaccino Covid, la Russia starebbe valutando la possibilità di iniziare a produrre i vaccini insieme alla Germania. Il Cremlino riferisce che il Presidente Russo Vladimir Putin e la cancelliera Angela hanno avuto un colloquio telefonico per discutere della possibilità di iniziare insieme la produzione dei vaccini contro il coronavirus.

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - pisto_gol : Cuba ha un vaccino per il Covid pubblico e gratuito ma è vietato parlarne - seneca4949 : RT @amodeomatrix: PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA SPIEGA LE RAGIONI PER CUI RIFIUTARE L’ATTUALE VACCINO ANTI COVID - ritafrediani : Adnkronos: Vaccino Covid italiano, come funziona: basta una dose. -