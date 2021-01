Vaccino Covid Moderna: nuovi dati di efficacia (Di martedì 5 gennaio 2021) Vaccino Covid di Moderna: pubblicati sul NEJM i dati della fase III. efficacia al 94,1% per il Vaccino noto come mRNA-1273 Il Vaccino sperimentale sviluppato dalla biotech americana Moderna e noto come mRNA-1273 è risultato efficace al 94,1% nella prevenzione della malattia da coronavirus 2019 sintomatica (Covid-19). E’ quanto emerge dai risultati preliminari di uno studio clinico di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 5 gennaio 2021)di: pubblicati sul NEJM idella fase III.al 94,1% per ilnoto come mRNA-1273 Ilsperimentale sviluppato dalla biotech americanae noto come mRNA-1273 è risultato efficace al 94,1% nella prevenzione della malattia da coronavirus 2019 sintomatica (-19). E’ quanto emerge dai risultati preliminari di uno studio clinico di… L'articolo Corriere Nazionale.

