Vaccino Covid italiano, Ippolito: "Efficace come Pfizer e Moderna" (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - E' Efficace come Pfizer e Moderna il Vaccino italiano anti-Covid prodotto da ReiThera. Ad affermarlo Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani di Roma, presentando all'Inmi i risultati della Fase 1 della sperimentazione del Vaccino. "Abbiamo iniziato la sperimentazione del Vaccino il 24 agosto e a 21 gironi non è stato osservato nessun evento avverso - ha sottolineato - Ci sono stati effetti indesiderati nel sito di iniezione, ma assolutamente rientrati senza la necessità di intervento medico e minori rispetto ai vaccini di Pfizer e Moderna". "Il Vaccino produce anticorpi neutralizzanti" rilevabili nel 92% delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - E'ilanti-prodotto da ReiThera. Ad affermarlo Giuseppe, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani di Roma, presentando all'Inmi i risultati della Fase 1 della sperimentazione del. "Abbiamo iniziato la sperimentazione delil 24 agosto e a 21 gironi non è stato osservato nessun evento avverso - ha sottolineato - Ci sono stati effetti indesiderati nel sito di iniezione, ma assolutamente rientrati senza la necessità di intervento medico e minori rispetto ai vaccini di". "Ilproduce anticorpi neutralizzanti" rilevabili nel 92% delle ...

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - pisto_gol : Cuba ha un vaccino per il Covid pubblico e gratuito ma è vietato parlarne - irrisolvibile : Una volta Tanc Palmeri stava scoprendo il vaccino per il Covid per donarlo alla Pfizer,e fu avvicinato da Miriam Le… - mietitore85 : RT @noitre32: Infermiera 41enne muore 48 ore dopo il vaccino Covid: oggi l'autopsia per scoprire cosa è successo -